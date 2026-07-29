«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в районе Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Поселок находится в 4,5 километрах от южных окраин Доброполья.

Кроме того, военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР.

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