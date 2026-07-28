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НовостиПолитика28 июля 2026 11:53

ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Яцковки, Святогорска и Долины в ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в ДНР
Владислав ГУЩИН
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в ДНР (архивное фото)

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в ДНР (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Яцковка, Святогорск и Долина в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, противник потерял до 220 человек личного состава, 22 автомобиля, артсистему и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по трем бригадам противника в ДНР. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», две бронемашины, 29 автомобилей, три артсистемы и две станции РЭБ.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. За сутки ВС РФ нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.

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