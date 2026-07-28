«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по трем бригадам противника в районах Высокоивановки, Николайполья, Веролюбовки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Стенки в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. За сутки ВС РФ нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.

Кроме того, контроль над Торским позволяет российским войскам формировать клещи вокруг Дружковки. Наступление идет с юго-восточного, восточного и юго-западного направлений, начались бои за Алексеево-Дружковку.

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