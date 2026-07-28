Контроль над Торским позволяет ВС РФ формировать клещи вокруг Дружковки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Контроль над Торским позволяет российским войскам формировать клещи вокруг Дружковки. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, наступление идет с юго-восточного, восточного и юго-западного направлений, начались бои за Алексеево-Дружковку.

Марочко отметил, что замысел командования - охват всей группировки противника, как это уже успешно делалось с другими крупными населенными пунктами.

Об освобождении Торского Минобороны России сообщило 27 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что операторы дронов 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают нарушать планы противника на Краснолиманском направлении. Ударные беспилотники работают по военной технике, укрытиям и живой силе ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации освободили Шевченко на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

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