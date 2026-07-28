СК РФ возбудил дело о теракте после атаки дрона на автобус в Горловке. Фото: ТГ/Приходько

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее данным, в результате атаки четыре человека получили ранения, им оказывается помощь. На месте работают следователи и криминалисты.

- Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, - сказала Петренко.

Ранее глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что вооруженные формирования Украины атаковали автобус в Горловке. В результате обстрела украинских боевиков пострадали пять мирных жителей. Инцидент произошел в Никитовском районе города.

Кроме того, 26 июля в Горловке вооруженные формирования Украины атаковали дроном автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара были ранены три сотрудника скорой и один мирный житель.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены 14 автомобилей

ВСУ атаковали Буденновский район Донецка (подробнее)