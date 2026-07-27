В Донецке в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены 14 автомобилей (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ повреждены 14 автомобилей.

- По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Буденновском районе повреждены 14 транспортных средств, - сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике в результате атак дронов ВСУ погибли два человека, еще 14 ранены. В Никитовском районе Горловки ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус. Погибли водитель и пассажир. Ранения получили пять женщин и двое мужчин - пассажиры автобуса.

Кроме того, в Снежном вооруженные формирования Украины атаковали пожарную автоцистерну МЧС России. Как сообщили в ведомстве, днем 25 июля огнеборцы тушили пожар, возникший после удара беспилотника противника. Во время работы вражеские дроны атаковали повторно - удар пришелся по пожарной автоцистерне.

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