ВСУ атаковали автобус в Горловке, ранены пять человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины атаковали автобус в Горловке. В результате обстрела украинских боевиков пострадали пять мирных жителей. Инцидент произошел в Никитовском районе города. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, - сказал Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что в Горловке вооруженные формирования Украины атаковали дроном автомобиль скорой медицинской помощи. В результате удара были ранены три сотрудника скорой и один мирный житель.

Кроме того, в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке погибли четыре мирных жителя.

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