Росгвардейцы за неделю уничтожили 113 дронов ВСУ в ДНР. Фото: Росгвардия

Личный состав группировки Росгвардии, выполняющий задачи в ДНР, за неделю уничтожил 113 ударных и разведывательных беспилотников противника. Большинство из них - самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Военнослужащие и сотрудники ведомства применяют передовой опыт поражения высокоскоростных и малоразмерных воздушных целей из стрелкового оружия, в том числе в ночное время.

Ранее сообщалось, что за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 20 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

Кроме того, за прошедшую неделю система РЭБ «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами успешно пресекла 158 попыток террористических атак со стороны вооруженных формирований Украины.

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