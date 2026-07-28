«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 20 дронов ВСУ над ДНР

Над ДНР за сутки уничтожили 20 БПЛА ВСУ. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 20 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 24 беспилотника вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

Кроме того, УФСБ России по ДНР пресекло противоправную деятельность жителя Ясиноватой, публично призывавшего к насильственным действиям по национальному признаку. Мужчина размещал соответствующие комментарии в мессенджере Telegram. Против него возбуждено уголовное дело.

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