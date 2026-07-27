«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска в Донецкой Народной Республике.

- За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 19 автомобилей, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что операторы дронов 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают нарушать планы противника на Краснолиманском направлении. Ударные беспилотники работают по военной технике, укрытиям и живой силе ВСУ.

Кроме того, в Ореховатке Краматорского района воздушная разведка засекла американский «Хамви», который перевозил живую силу и грузы для ВСУ. Ударные дроны 123-й бригады вывели машину из строя без возможности восстановления. Еще один «Хамви» уничтожили операторы 7-й бригады в Славянске.

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