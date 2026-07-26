ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Маяков и Донецкого в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах Маяков и Донецкого в Донецкой Народной Республике.

- Потери противника составили до 210 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял более 160 солдат, четыре бронемашины, 29 автомобилей, две артсистемы и радиолокационную станцию RADA израильского производства.

Кроме того, расчеты дронов ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР. В Николаевке разведчики засекли замаскированный пункт в лесополосе. С коптера сбросили боеприпас. В Кондратовке укрытие с расчетом БПЛА атаковали дронами с осколочно-фугасной боевой частью.

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