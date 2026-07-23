В Енакиево завершили ремонт трамвайного моста. Фото: Минтранс ДНР

В Енакиево завершили ремонт трамвайного моста на улице Тиунова. Специалисты ГУП «ТТУ города Енакиево» за месяц заменили 120 шпал, восстановили рельсошпальное полотно, смонтировали защитные конструкции и выполнили весь комплекс путевых работ.

Как сообщили в Минтрансе ДНР, ремонт проводился на высоте, с соблюдением требований охраны труда. Специалисты смогли рационально использовать имеющиеся материалы, что позволило выполнить работы качественно и с бережным отношением к ресурсам предприятия.

Ранее сообщалось, что с начала года в ДНР отремонтировали свыше 270 километров дорог. Дорожный план 2026 года в регионе выполнен уже более чем на треть.

Кроме того, регионы-шефы продолжают помогать подшефным муниципалитетам ДНР. В Ясиноватой челябинские специалисты укладывают асфальт на улицах Полтавская, Донецкая и Коммунальная. Всего к 1 сентября планируют отремонтировать 11 участков дорог.

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