Челябинская область укладывает асфальт на трех улицах в Ясиноватой. Фото: Минтранс ДНР

Регионы-шефы продолжают помогать подшефным муниципалитетам ДНР. В Ясиноватой челябинские специалисты укладывают асфальт на улицах Полтавская, Донецкая и Коммунальная. Всего к 1 сентября планируют отремонтировать 11 участков дорог. Об этом сообщили в Минтрансе ДНР.

В Иловайске нижегородские подрядчики установили новый остановочный павильон на улице Ярославского, заасфальтировали и благоустроили площадку заездного кармана. Теперь ожидание транспорта стало комфортнее. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России».

Ранее сообщалось, что в Макеевке подмосковные специалисты нанесли разметку на отремонтированных улицах Спортивной и Шахтной. В Снежном самарские дорожники привели в порядок улицу Ворошиловградскую. В Иловайске нижегородские подрядчики завершили ремонт в переулке Котовского, уложив 1,7 тысячи квадратных метров нового асфальта.

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