В ДНР с начала сезона обновили более 100 километров дорог. Фото: Служба автомобильных дорог Донбасса

С начала дорожного сезона в ДНР обновили более 100 километров покрытия. В нормативное состояние привели десять межмуниципальных дорог. Еще 24 объекта остаются в работе.

По данным директора ГКУ ДНР «Служба автомобильных дорог Донбасса» Дениса Тюрина, подрядчики отремонтировали и заменили изношенные слои на общей протяженности свыше 105 километров. В Мангушском и Новоазовском округах привели к норме около трех километров. На десяти участках полностью завершили работы и нанесли разметку.

Все работы идут по графику. Ежедневно их контролируют специалисты Службы и Дорожной лаборатории, проверяя качество укладки асфальта.

Ранее сообщалось, что регионы-шефы продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру ДНР. В Ясиноватском округе челябинские специалисты ремонтируют улицы 8 Марта, Коммунальную, Полтавскую, Гагарина и Каховскую. Всего в этом году регион-шеф обновит 11 участков общей протяженностью около семи километров.

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