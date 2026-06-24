Регионы-шефы восстанавливают дороги в Ясиноватском округе и Макеевке. Фото: Минтранс ДНР

Регионы-шефы продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру ДНР. Как сообщили в Минтрансе ДНР, в Ясиноватском округе челябинские специалисты ремонтируют улицы 8 Марта, Коммунальную, Полтавскую, Гагарина и Каховскую. Всего в этом году регион-шеф обновит 11 участков общей протяженностью около семи километров.

В Макеевке подмосковные дорожники нанесли разметку на отремонтированных участках улиц Кирова, Советской и Трубицина. Ранее здесь заменили более 5,2 километра асфальта.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике продолжается капитальный ремонт автодороги Шахтное – Степано-Крынка – Обрезное. Работы идут на участке длиной 20,7 километра. На объекте уже расчистили полосу отвода и отфрезеровали старое покрытие.

Кроме того, в Амвросиевском округе завершили восстановление дороги /21К-20/ - Васильевка - /21К-08/. На участке длиной 13,5 километра дорожники заменили изношенные слои асфальтобетонного покрытия.

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