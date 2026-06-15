В Амвросиевском округе отремонтировали 13,5 километра дороги. Фото: Служба автомобильных дорог Донбасса

В Амвросиевском округе завершили восстановление дороги /21К-20/ - Васильевка - /21К-08/. На участке длиной 13,5 километра дорожники заменили изношенные слои асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Донбасса.

Также они укрепили 24 тысячи квадратных метров обочин, расчистили 45 тысяч квадратов полосы отвода и нанесли разметку: 13,8 тысячи квадратных метров термопластиком и 105,6 квадрата - холодным пластиком.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике завершили ремонт семи дорог общей протяженностью 47 километров. Качество работ проверила комиссия во главе с руководителем Службы автомобильных дорог Донбасса Денисом Тюриным. Основные работы выполнены, сейчас подрядчики завершают установку дорожных знаков.

Кроме того, регионы-шефы ремонтируют дороги в Макеевке и в Тельмановском округе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До 2030 года молодежные пространства появятся во всех городах ДНР

Пушилин рассказал, что в Республике в полную силу работает нацпроект «Молодежь и дети» (подробнее)