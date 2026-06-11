В ДНР завершили ремонт семи дорог общей протяженностью 47 километров. Фото: ТГ/Бондаренко

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил о завершении работ на семи дорожных объектах общей протяженностью около 47 километров. На участках уложили новое покрытие и нанесли разметку.

В список обновленных дорог вошли: Шахтное - Степано-Крынка – Обрезное - /Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк -Мариуполь/ - Бугас – Николаевка, /21К-20/- Васильевка - /21К-08/, Григоровка – Агрономичное, /21К-02/ - Цупки, Молодецкое - Зарощенское и /21К-08/ - Новониколаевка.

Качество работ проверила комиссия во главе с руководителем Службы автомобильных дорог Донбасса Денисом Тюриным. Основные работы выполнены, сейчас подрядчики завершают установку дорожных знаков.

Особое внимание уделяют улично-дорожной сети Шахтерска, там в этом году планируют привести к нормативу девять километров покрытия.

Ранее сообщалось, что регионы-шефы ремонтируют дороги в Макеевке и в Тельмановском округе.

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