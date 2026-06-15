До 2030 года молодежные пространства появятся во всех городах ДНР. Фото: МАКС/Пушилин

В каждом городе Донецкой Народной Республики до 2030 года появятся молодежные пространства. Их открывают в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который в полную силу работает в регионе.

- Благодаря программе «Регион для молодых» создана сеть молодежных центров. Флагманский объект - Дом молодежи «30/09» в Донецке. Уже открыто семь «Добро.центров», а до 2030 года молодежные пространства появятся в каждом муниципалитете, - рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что молодежь ДНР создает будущее региона и всей страны.

Ранее сообщалось, что в Доме молодежи «30/09» в Донецке открыли православный уголок. Организаторами выступили «Молодая Гвардия Единой России» ДНР и местная епархия.

Кроме того, сообщалось, что молодежь ДНР приняла участие в образовательном форуме «Юг Молодой».

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