Молодежь ДНР приняла участие в образовательном форуме «Юг Молодой». Фото: «Росмолодежь»

Молодежь Донецкой Народной Республики приняла участие в образовательном форуме «Юг Молодой», который стал ежегодном и проходит в Запорожской области. Об этом сообщили в «Росмолодежи».

- Я чувствую себя дома именно в Донецкой Народной Республике. Понимаю: кто-то хочет уехать в крупный город, но для меня важнее развивать то, что любишь, там, где семья и друзья. На форуме мы строим «Образ будущего Донбасса и Новороссии 2035» - и я рада быть частью этого события. Мы стремимся, чтобы это будущее стало самым передовым: развиваться на своей Родине, вместе с ней развивать свой город, вносить личный вклад в процветание наших территорий, - сказала участница форума из Макеевки Арина Афанасьева.

В 2026 году в форуме приняли участие более 480 человек из 61 региона.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР развивают проект «Донбасс.Карьера» для трудоустройства молодежи

Стратегическую сессию регионального проекта «Донбасс.Карьера» провели в ДНР (подробнее)