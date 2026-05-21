В ДНР развивают проект «Донбасс.Карьера» для трудоустройства молодежи

Стратегическую сессию регионального проекта «Донбасс.Карьера» провели в ДНР. Фото: ТГ/Чертков

В Донецкой Народной Республике развивают региональный проект «Донбасс.Карьера», который призван помочь молодежи с трудоустройством. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков по итогам стратегической сессии с ребятами из российских студотрядов, представителями органов исполнительной власти, работодателями.

- Наша задача - чтобы у молодёжи были реальные шансы на профессиональную реализацию. Чтобы работала связка: вуз - работодатель - власть. Чтобы молодой человек знал: он может получить качественное образование, пройти хорошую практику и построить карьеру - не где-то «там», а здесь, в Донбассе, - рассказал Чертков.

Он добавил, что услышал дельные советы по развитию проекта.

Ранее сообщалось, что в ДНР вопрос трудоустройства ветеранов боевых действий стал одним из ключевых направлений социальной политики и находится на постоянном контроле Правительства Республики.

