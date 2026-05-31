В Донецке открыли православный уголок. Фото: Минмол ДНР

В Доме молодежи «30/09» в Донецке открыли православный уголок. Организаторами выступили «Молодая Гвардия Единой России» ДНР и местная епархия. Мероприятие приурочили к празднику Святой Троицы. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Священнослужитель освятил пространство и отслужил молебен. Затем гости познакомились с уголком: там разместили большой стяг Спаса Нерукотворного, иконы, Священное Писание и книги о православной вере и духовных традициях.

Теперь каждый желающий может прийти сюда помолиться, почитать духовную литературу или просто побыть в тишине.

Ранее сообщалось, что в День Святой Троицы в Донецке, внутри Соборного храма святых Петра и Февронии, прошла выставка «Святыни Донбасса». Ее организовал Комитет по реализации молодежных инициатив и сохранению культурных и духовных ценностей Молодежного парламента ДНР.

