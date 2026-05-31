Чертков сообщил, что в ДНР о стабильном запасе топлива

Председатель Правительства ДНР отметил, что в регионе перестроили маршруты бензовозов из-за атак БПЛА ВСУ

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков обратился к жителям Республики с пояснением ситуации с топливом.

По его словам, топливо в регионе есть, запас стабильный. Основная проблема сейчас в доставке. Вражеские дроны участили атаки на бензовозы, из-за чего логистика серьезно осложнилась.

Маршруты доставки уже перестроили, охрану машин усилили, работают круглосуточно, чтобы топливо появилось на всех заправках. В первую очередь бензин отпускают коммунальному и социальному транспорту, в том числе по талонам.

- Прошу: не поддавайтесь панике, не создавайте искусственный ажиотаж. Топливо есть, - сказал Чертков.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю над ДНР предотвратили 77 террористических атак со стороны ВСУ. Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, противник продолжает целенаправленно наносить удары по жизненно важным объектам: электростанциям, АЗС, железнодорожным узлам, водонапорным станциям, а также по машинам скорой помощи, пассажирскому транспорту и коммунальной технике.

