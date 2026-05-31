В Донецке в День Святой Троицы открылась выставка «Святыни Донбасса». Фото: Минмол ДНР

В День Святой Троицы в Донецке, внутри Соборного храма святых Петра и Февронии, прошла выставка «Святыни Донбасса». Ее организовал Комитет по реализации молодежных инициатив и сохранению культурных и духовных ценностей Молодежного парламента ДНР. Экспозиция будет открыта для посетителей всю неделю. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Для гостей подготовили материалы о храмах и монастырях Донбасса с многолетней историей. Представители комитета рассказывали, как их строили, восстанавливали в разные времена, и кто внес вклад в сохранение духовного наследия. В экспозицию вошли архивные материалы, исторические справки, фото и сведения об архитектуре храмов Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Святогорска и других городов. Особое внимание уделили святыням, ставшим символом веры, стойкости и сохранения традиций.

Посетители с интересом изучали материалы, узнавали историю православных святынь родного края, делились впечатлениями и задавали вопросы. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

