Регионы-шефы восстанавливают дороги в Макеевке, Снежном и Иловайске. Фото: Минтранс ДНР

Регионы-шефы продолжают восстанавливать дороги в подшефных муниципалитетах Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в Минтрансе ДНР, в Макеевке подмосковные специалисты нанесли разметку на отремонтированных улицах Спортивной и Шахтной. В Снежном самарские дорожники привели в порядок улицу Ворошиловградскую. В Иловайске нижегородские подрядчики завершили ремонт в переулке Котовского, уложив 1,7 тысячи квадратных метров нового асфальта.

Ранее сообщалось, что с начала дорожного сезона в ДНР обновили более 100 километров покрытия. В нормативное состояние привели десять межмуниципальных дорог. Еще 24 объекта остаются в работе.

Кроме того, в Ясиноватском округе челябинские специалисты ремонтируют улицы 8 Марта, Коммунальную, Полтавскую, Гагарина и Каховскую. Всего в этом году регион-шеф обновит 11 участков общей протяженностью около семи километров.

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