В Волновахе завершают строительство пятиэтажки на 30 квартир. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Строительство пятиэтажного дома на 30 квартир в Волновахе, которое ямальские специалисты ведут с марта 2025 года, вступило в завершающую стадию. Здание конструктивно готово. Возведены стены из керамического кирпича, смонтированы все перекрытия, лестничные марши и пролеты, установлены окна и балконные блоки. Общая площадь квартир составляет более 1,5 тысячи квадратных метров, мест общего пользования - 363 квадратных метра. Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

Сейчас подрядчик занят чистовой отделкой: шпатлюет и клеит обои, укладывает линолеум, кладет плитку в санузлах, монтирует двери и радиаторы. Инженер Евгений Кузьмин отметил, что в каждой квартире установят сантехнику, электроплиты, водонагреватели, наклеят обои, постелют линолеум, смонтируют натяжные потолки.

Ранее сообщалось, что в Волновахском округе строят спортивный зал для школы №2, основанной в 1936 году. За все это время у учебного заведения не было собственного спортзала - дети занимались физкультурой в фойе.

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