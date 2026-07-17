Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 9:00

В Волновахской школе №2 впервые за 90 лет появится спортзал

Глава Волновахского округа Константин Зинченко проверил ход строительства спортзала в школе Волновахи
Владислав ГУЩИН
Глава Волновахского округа Константин Зинченко проверил ход строительства спортзала в школе Волновахи. Фото: ТГ/Зинченко

Глава Волновахского округа Константин Зинченко проверил ход строительства спортзала в школе Волновахи. Фото: ТГ/Зинченко

В Волновахском округе строят спортивный зал для школы №2, основанной в 1936 году. За все это время у учебного заведения не было собственного спортзала - дети занимались физкультурой в фойе. Глава округа Константин Зинченко проверил ход работ.

Подрядчик начал строительство в апреле. Уже сделали ленточный фундамент с трехслойной подсыпкой и завершили геологические исследования. Сейчас монтируют каркас, крепят обвязку и возводят ограждения. Завершить планируют к концу августа. Зал станет центром спортивных побед для детей.

Ранее сообщалось, что в поселке Владимировка ямальские строители капитально ремонтируют восемь многоквартирных домов. В них заедут порядка 565 семей. Все объекты планируют сдать до конца года. В домах модернизируют отопление, водоснабжение и водоотведение, устанавливают новые окна, укрепляют конструкции.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР началась масштабная оптимизация школ

Учебные заведения ДНР переходят на новое финансирование (подробнее)