В Волновахской школе №2 впервые за 90 лет появится спортзал

Глава Волновахского округа Константин Зинченко проверил ход строительства спортзала в школе Волновахи. Фото: ТГ/Зинченко

В Волновахском округе строят спортивный зал для школы №2, основанной в 1936 году. За все это время у учебного заведения не было собственного спортзала - дети занимались физкультурой в фойе. Глава округа Константин Зинченко проверил ход работ.

Подрядчик начал строительство в апреле. Уже сделали ленточный фундамент с трехслойной подсыпкой и завершили геологические исследования. Сейчас монтируют каркас, крепят обвязку и возводят ограждения. Завершить планируют к концу августа. Зал станет центром спортивных побед для детей.

Ранее сообщалось, что в поселке Владимировка ямальские строители капитально ремонтируют восемь многоквартирных домов. В них заедут порядка 565 семей. Все объекты планируют сдать до конца года. В домах модернизируют отопление, водоснабжение и водоотведение, устанавливают новые окна, укрепляют конструкции.

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