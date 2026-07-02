В ДНР началась масштабная оптимизация школ (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике в 2026 году началась активная фаза оптимизации общеобразовательных школ. Как сообщил ТАСС министр образования и науки республики Олег Трофимов, этот процесс в той или иной степени затронет практически все населенные пункты региона. По словам руководителя ведомства, планомерная работа в этом направлении велась и ранее, однако масштабный этап стартовал именно сейчас в связи с переходом учебных заведений от сметного принципа финансирования к подушевому.

- Оптимизация школ проводилась планомерно и ранее, однако активная фаза в столь масштабном формате стартовала именно в текущем году, когда мы начали переход от сметного принципа финансирования. Данная работа продолжится как в этом, так и в следующем году, - сказал Трофимов.

Единственным муниципальным округом, по которому на данный момент не принято никаких решений, остается Горловка. Министр пояснил, что по этому городу пока отсутствует утвержденный перечень мероприятий, не созывалась комиссия по оценке последствий реорганизации и не издавались соответствующие приказы. Вопрос изменения школьной сети в Горловке сейчас находится на стадии обсуждения.

Параллельно в Республике продолжается реорганизация системы среднего профессионального образования, которая началась в 2025 году. Этот процесс рассчитан на три года и должен полностью завершиться в 2027 году. В результате проводимых реформ количество техникумов и колледжей в Донецкой Народной Республике сократится почти на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что в школы Амвросиевского округа по нацпроекту «Молодежь и дети» поступило новое оборудование для кабинетов труда и ОБЗР. Школьники смогут работать на современных станках и инструментах, осваивать домоводство и кулинарию со швейными машинками, электроплитами и холодильниками.

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