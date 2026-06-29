Школы Амвросиевского округа получили оборудование для труда и ОБЗР. Фото: ТГ/Толстыкина

В школы Амвросиевского округа по нацпроекту «Молодежь и дети» поступило новое оборудование для кабинетов труда и ОБЗР. Школьники смогут работать на современных станках и инструментах, осваивать домоводство и кулинарию со швейными машинками, электроплитами и холодильниками. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

Кабинеты ОБЗР обновили полностью - появились макеты оружия, тренажеры для первой помощи, защитные костюмы, дозиметры и наглядные пособия. Все оборудование российское, сертифицировано и соответствует требованиям ФГОС.

Ранее сообщалось, что школы Донецкого городского округа получили современное оборудование для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (Технология)». Для кабинетов ОБЗР закупили специализированную технику. Кабинеты труда, в свою очередь, получили новые инструменты для проведения практических занятий.

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