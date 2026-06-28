В ДНР почтили память волонтера Давида Соколова и наградили добровольцев. Фото: Народный фронт ДНР

В ДНР отметили добровольцев и провели выставку памяти волонтера Давида Соколова. На мероприятии «Молодежь и дети» троих участников Молодежки Народного фронта ДНР наградили благодарственными письмами Минмолодежи.

Как сообщили в Народном фронте ДНР, центральной площадкой стала фотовыставка работ Соколова - снимки из его добровольческой жизни и жизни Донбасса. Аналогичная экспозиция открылась в Смоленской области в день его рождения. Также организаторы провели интерактивную площадку по тактической медицине.

- Мы очень рады присутствовать на этом мероприятии. Будем болеть за наших коллег, которых сегодня будут награждать, - отметил представитель Молодежки Народного фронта ДНР Александр Васильев.

Напомним, что 16 августа 2024 года эвакуационная бригада, состоящая из трех человек, попала под обстрел в Курской области. Снаряд украинских боевиков попал в автомобиль. Погибли два активиста фронта из ДНР - 22-летний медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Николай Ковалев и 21-летний координатор по СМИ Давид Соколов. Они были награждены орденом Мужества (посмертно). Заместителя руководителя регионального исполкома НФ в Краснодарском крае Федора Геращенко ранило.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребята погибли как настоящие герои, спасая других»: В Донецке простились с погибшими в Курской области волонтерами Народного фронта из ДНР

Волонтеры Народного фронта Давид Соколов и Николай Ковалев совершили немало мужественных поступков, помогая землякам (подробнее)