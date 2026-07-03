Ямал капитально ремонтирует восемь домов во Владимировке Волновахского округа. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В поселке Владимировка ямальские строители капитально ремонтируют восемь многоквартирных домов. В них заедут порядка 565 семей. Все объекты планируют сдать до конца года. Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

В домах модернизируют отопление, водоснабжение и водоотведение, устанавливают новые окна, укрепляют конструкции. На всех объектах почти завершены монолитный пояс, отмостка и скатная кровля, усиливают балконы, меняют стеклопакеты. Также демонтируют и монтируют инженерные системы с разводкой по подъездам и квартирам.

Инженер по стройконтролю Евгений Кузьмин отметил, что работы идут без сдвигов по срокам и ресурсам, а подрядчик выполняет обязательства в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике в 2026 году началась активная фаза оптимизации общеобразовательных школ. Этот процесс в той или иной степени затронет практически все населенные пункты региона.

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