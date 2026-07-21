В Донецком художественном музее обновляют восемь залов. Фото: ТГ/Макаров

В Донецком республиканском художественном музее хранится самая ценная коллекция Донбасса, включая оригинал произведения, этюд которого представлен в Лувре. Зампред правительства ДНР Кирилл Макаров отметил, что задача - создать современные условия для сохранения наследия и сделать посещение экспозиций комфортным.

Первый этап завершили в начале года. Сейчас работы идут в восьми залах: обновляют отделку, реставрируют паркет, приводят в порядок стены и потолки, создают безбарьерную среду для маломобильных посетителей. Осенью музей откроется полностью обновленным. Экспозиции уже доступны. После завершения работ музей станет первым в ДНР, приведённым к современным российским стандартам.

Ранее сообщалось, что Правительство Донецкой Народной Республики создало музей истории Великой Отечественной войны, в который вошли два музея и мемориал.

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