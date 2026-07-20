Челябинская область восстанавливает седьмую многоэтажку в Ясиноватском округе. Фото: Николай Руппель

На этой неделе Челябинская область начала восстановление еще одного многоэтажного дома в Ясиноватском округе - №11 на 3-м микрорайоне. Здание сильно пострадало за годы боевых действий. В рамках инфраструктурного проекта и народной программы «Единой России» подрядчику предстоит вернуть девятиэтажке внешний вид и внутренний комфорт. Об этом сообщил глава округа Николай Руппель.

В этом году заменят разбитые окна, стеклопакеты и восстановят кровлю. Это седьмая многоэтажка, которую Челябинская область восстанавливает в этом году. Всего в округе реализуют 23 инфраструктурных проекта - многоквартирные дома, социальные объекты и дороги получат вторую жизнь.

Ранее сообщалось, что в Волновахском округе строят спортивный зал для школы №2, основанной в 1936 году. За все это время у учебного заведения не было собственного спортзала - дети занимались физкультурой в фойе.

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