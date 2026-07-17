С начала года в ДНР отремонтировали свыше 270 километров дорог. Фото: ТГ/Бондаренко

В Донецкой Народной Республике дорожно-строительный сезон продвигается рекордными темпами: годовой план ремонта выполнен уже более чем на треть. Как сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко, на сегодняшний день в регионе отремонтировано свыше 270 километров дорог регионального и местного значения. Этот результат стал итогом совместной работы местных дорожных служб, специалистов из регионов-шефов и представителей федерального центра.

Восстановление дорожной сети ведется за счет различных источников финансирования. В рамках федерального бюджета и программ Государственной компании «Автодор» к нормативному состоянию привели около 180 километров региональных и межмуниципальных трасс общего пользования. Еще более 45 километров дорожного полотна восстановили на средства регионального бюджета, включая Дорожный фонд ДНР. Кроме того, свыше 15 километров улично-дорожной сети обновили в Шахтерске, Енакиево, Горловке, а также в Мангушском и Новоазовском округах. Существенный вклад внесли и шефствующие регионы, благодаря поддержке которых в различных муниципалитетах Республики отремонтировали более 33 километров дорог.

Масштабное обновление дорожной инфраструктуры в регионе продолжается уже несколько лет. С 2022 года дорожники восстановили порядка 2500 километров дорожной сети ДНР. В текущем году по народной программе «Единой России» и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать еще 880 километров муниципальных и региональных дорог. К 2030 году перед властями стоит стратегическая задача привести к нормативу порядка 3500 километров дорожного полотна.

- Транспортный каркас ДНР восстанавливается темпами, которых наш регион не знал десятилетиями. Мы не просто чиним асфальт - мы заново сшиваем пространство, возвращая людям мобильность и чувство дома, - сказал Бондаренко.

Он добавил, что впереди большой объем работ.

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