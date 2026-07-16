Сквер Освободителей - визитка Волновахи: Чем удивит ДНР на всероссийском конкурсе «Сады и люди» в Москве

В Москве представят проект восстановления сквера Освободителей в Волновахе. Фото: Администрация Волновахского муниципального округа

Волновахский муниципальный округ представит Донецкую Народную Республику на Всероссийском конкурсе «Сады и люди» в Москве с 12 по 14 августа 2026 года. Преподаватели Великоанадольского лесотехнического колледжа Александра Конарева и Олег Ржавский прошли заочный этап конкурса «Город-сад» и теперь отправятся на финал в столицу. Об этом сообщили в Администрации округа.

В Москве представители Республики расскажут о проекте озеленения сквера Освободителей. Его восстановили в 2025 году ко Дню Победы.

В Москве представят проект восстановления сквера Освободителей в Волновахе. Фото: Администрация Волновахского муниципального округа

- Проект разработали студенты колледжа под руководством преподавателей. Сегодня это визитная карточка города и любимое место отдыха жителей и гостей. Вечером здесь светится арт-объект «Тюльпан» из 800 искусственных цветов в форме георгиевской ленты аллеи освещают 32 фонарных столба. Ямальцы заменили плитку, бордюры, установили 13 парковых диванов (вместо 7 старых скамеек) и детскую площадку, - рассказали в Администрации Волновахи.

На территории сквера также обновили памятник танку Т-34. После заката солнца его подсвечивают два луча. Здесь же обновлен памятник воинам-интернационалистам.

В Москве представят проект восстановления сквера Освободителей в Волновахе. Фото: Администрация Волновахского муниципального округа

- Администрация и студенты высадили сотни растений (можжевельник, туя, самшит, спирея, розы, ель, барбарисы, сосна), за которыми ухаживает служба благоустройства «Комфорт», - добавили в Администрации Волновахского округа.

В Администрации надеются, что проект получит высокую оценку в Москве.

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