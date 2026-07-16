В Донецке благоустраивают набережную реки Кальмиус. Фото: ТГ/Кулемзин

В столице Донецкой Народной Республики благоустраивают набережную реки Кальмиус. Она является одним из самых любимых мест жителей Донецка. Здесь ежедневно гуляют целыми семьями.

- Специалисты коммунального предприятия «Зеленое строительство» совместно с подрядными организациями выполняют комплекс мероприятий: ведётся покос сорных и карантинных трав, осуществляется уборка территории. Работы охватывают всю набережную - от начала до конца, - рассказал глава городского округа Алексей Кулемзин.

Он добавил, что все запланированные мероприятия будут завершены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в столице Донецкой Народной Республики приступили к новому этапу благоустройства сквера у Киевского РИКа. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Все работы ведутся с учетом пожеланий местных жителей.

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