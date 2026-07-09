Строительство парка «Машиностроитель» в Ясиноватой выходит на финишную прямую. Фото: ТГ/Руппель

В Ясиноватой выходит на финишную прямую строительство парка «Машиностроитель». Специалисты планируют завершить все работы к концу июля 2026 года. Об этом сообщил глава муниципального округа Николай Руппель.

- В настоящее время челябинские строители завершают благоустройство площадки для скейтборда, обустраивают амфитеатр и наносят последние штрихи, улучшая качество оформления различных досуговых локаций парка, - рассказал Руппель.

Он добавил, что открытие парка с нетерпением ждут дети и молодежь.

Ранее сообщалось, что в селе Николаевка Волновахского округа ДНР приступили к реконструкции парка - в скором времени здесь появится современное и комфортное пространство для семейного отдыха.

Кроме того, сообщалось, что до 1 октября 2026 года в Иловайске завершится первый этап благоустройства городского парка.

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