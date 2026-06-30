Благоустройство идет полным ходом: Какие объекты в ДНР обретут новый облик уже в ближайшее время

На километровом участок вдоль Азовского моря в Новоазовске уже идут демонтажные работы. Фото: Александр ИВАНОВ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иловайске к 1 октября завершится первый этап благоустройства городского парка, которое ведется по народной программе «Единой России» в рамках проекта, ставшего победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Парк, который реставрируется впервые за 60 лет, охватывает территорию площадью около 1,5 гектара.

- На сегодняшний день уже обустроена спортивная площадка, строители активно ведут работы по созданию дорожно-тропиночной сети. К осени здесь установят новые скамейки, оборудуют зоны отдыха и современное освещение, - сообщили в Администрации городского округа Иловайск.

Второй этап, завершение которого запланировано в 2027 году, предусматривает создание амфитеатра, площадок для проведения городских мероприятий и ярмарок. Часть объектов выполнят в железнодорожной тематике, чтобы подчеркнуть историю Иловайска как города железнодорожников.

- Рядом с парком находятся школа и детский сад, поэтому особенно важно, чтобы парк соответствовал требованиям самых маленьких жителей Иловайска. Для этого проектировщики предусмотрели создание современных игровых и спортивных зон, безопасных прогулочных маршрутов. Кроме того, в парке планируют обустроить беговые и велосипедные дорожки, что очень важно для любителей активного отдыха, - рассказала председатель общественного совета партийного проекта «Дети Донбасса», Ирина Куксенкова.

Тем временем во втором по величине приморском городе ДНР - Новоазовске - начались работы по созданию нового облика территории отдыха на городской набережной вдоль улицы Шмидта. Эта локация - от улицы 60 лет СССР до улицы Близнюкова (парк «Бурелом») - стала победителем десятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сейчас на участке протяженностью около одного километра демонтированы старые конструкции: лавочки, тротуары, опоры освещения.

- Развитие набережной - один из ключевых проектов для города. Мы создаем пространство, где будет комфортно каждому: от малышей до пенсионеров, предусматривая игровые и спортивные зоны, веломаршруты и доступную инфраструктуру, - отметил депутат Народного Совета ДНР, руководитель донецкого отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Добровольский.

Изюминкой набережной станет морская тематика: центральный объект детской площадки выполнят в форме шилоклювки - птицы, которая украшает герб Новоазовского муниципального округа.

Завершить строительство планируется в сентябре 2026 года.