В Иловайске до 1 октября завершится первый этап благоустройства городского парка. Фото: МАКС/Александр Кузнецов

До 1 октября 2026 года в Иловайске завершится первый этап благоустройства городского парка. На объекте уже обустроена спортивная площадка, в настоящее время строители активно ведут работы по созданию дорожно-тропиночной сети.

- К осени здесь установят новые скамейки, оборудуют зоны отдыха и современное освещение. По проекту, второй этап которого завершится в 2027 году, в парке планируется создать амфитеатр, площадки для проведения городских мероприятий и ярмарок. Часть объектов будет выполнена в железнодорожной тематике, подчеркивающей историю Иловайска как города железнодорожников, - рассказал временно исполняющий обязанности глава городского округа Иловайск Александр Кузнецов.

Кстати, парк реставрируется впервые за 60 лет.

Ранее сообщалось, что Мариуполь ищет пути ускорить благоустройство общественных пространств.

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