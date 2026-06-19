Мариуполь ищет пути ускорить благоустройство общественных пространств

В Мариуполе продолжают работать над созданием комфортной городской среды. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе продолжают работать над созданием комфортной городской среды. Проекты благоустройства парка «Веселка» и аллеи по проспекту Строителей будут рассмотрены повторно. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Речь идет об инициативах, которые в прошлом году успешно прошли народное голосование в рамках национального проекта «Формирование современной комфортной городской среды», но не получили финансирования. Теперь у этих общественных пространств появится второй шанс: их вновь оценят профильные ведомства.

Параллельно в Минстрой ДНР направлены заявки по трем проектам, участвовавшим в голосовании в текущем году. В их числе - реконструкция бульвара Богдана Хмельницкого, реновация площади Ленинского Комсомола и прилегающей к ней аллеи, а также благоустройство набережной реки Кальмиус в поселке Сартана. Эти объекты претендуют на выделение средств для проведения работ в 2027 году.

Глава города подчеркнул, что реализация проектов, поддержанных жителями, не ограничивается исключительно бюджетным финансированием.

- Также приветствуется участие меценатов, организаций, объединений и всех неравнодушных граждан. В этом случае они стартуют гораздо быстрее, - заявил Антон Кольцов.

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