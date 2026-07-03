В Николаевке под Волновахой реконструируют парк

На текущем этапе строители уже выполнили ряд подготовительных работ. Фото: Минстрой ДНР

В селе Николаевка Волновахского округа ДНР приступили к реконструкции парка - в скором времени здесь появится современное и комфортное пространство для семейного отдыха. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики.

На текущем этапе строители уже выполнили ряд подготовительных работ: выкопали траншеи, подводят коммуникации, устанавливают бордюры вдоль будущей аллеи. Также завезен щебень - он понадобится для обустройства дренажной системы.

Как подчеркнули в Минстрое, это только начало масштабного преображения территории. Впереди - укладка бортового камня, обустройство пандусов и специальной зоны для маломобильных граждан. Особое внимание уделят детской площадке: здесь установят современное игровое оборудование, а для безопасности малышей предусмотрят резиновое покрытие.

Для комфортного отдыха взрослых в парке появятся перголы - они создадут уютные тенистые уголки. Кроме того, на территории разместят скамейки, урны и малые архитектурные формы. Важной частью проекта станет дополнительное озеленение: планируется высадка многолетних растений, кустарников и деревьев.

- Вскоре граждане получат современный парк, куда приятно прийти всей семьей, - подчеркнули в Минстрое ДНР.

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