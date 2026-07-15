В Донецке приступили к новому этапу благоустройства сквера у Киевского РИКа

В столице Донецкой Народной Республики приступили к новому этапу благоустройства сквера у Киевского РИКа. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.
- На объекте осуществляется демонтаж старых опор наружного освещения и пришедших в негодность облицовочных плит фонтана - это необходимая подготовка к его капитальному ремонту, который уже начат. Особое внимание уделяется сохранению общего облика зоны отдыха, при этом инженерные решения будут более современными и надёжными, - рассказал Кулемзин.
Он добавил, что работы ведутся с учетом пожеланий местных жителей.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. Как рассказал глава городского округа Антон Кольцов, сейчас особое внимание коммунальщики уделяют Театральному скверу.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители ДНР выбрали, какие парки и скверы преобразятся в 2027 году
География проектов охватывает самые разные уголки региона (подробнее)