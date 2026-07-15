В Донецке приступили к новому этапу благоустройства сквера у Киевского РИКа. Фото: ТГ/Кулемзин

В столице Донецкой Народной Республики приступили к новому этапу благоустройства сквера у Киевского РИКа. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

- На объекте осуществляется демонтаж старых опор наружного освещения и пришедших в негодность облицовочных плит фонтана - это необходимая подготовка к его капитальному ремонту, который уже начат. Особое внимание уделяется сохранению общего облика зоны отдыха, при этом инженерные решения будут более современными и надёжными, - рассказал Кулемзин.

Он добавил, что работы ведутся с учетом пожеланий местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. Как рассказал глава городского округа Антон Кольцов, сейчас особое внимание коммунальщики уделяют Театральному скверу.

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