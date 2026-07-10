В Мариуполе продолжают благоустройство парков и Театрального сквера

Коммунальщики занимаются покосом травы и обрезкой сухостойных деревьев. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. Как сообщил глава городского округа Антон Кольцов, сейчас особое внимание коммунальщики уделяют Театральному скверу.

Там активно приводят территорию в порядок. В покосе травы участвуют более 20 специалистов - они работают как вручную, так и с использованием спецтехники. Накануне для косарей закупили новые райдеры.

Кроме того, на этой неделе удалось завершить благоустройство сразу нескольких зеленых зон города. Среди них - парки «Дружба» и имени Гурова в Ильичевском районе, парк «Радуга» на левобережье, а также парк имени Кирьякова в поселке Сартана.

В ближайших планах - масштабное обновление Приморского парка, площадь которого превышает 60 гектаров. По словам главы Мариуполя, там запланирован целый комплекс мероприятий, включая покос травы и обрезку сухостойных деревьев.

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