Жители ДНР выбрали, какие парки и скверы преобразятся в 2027 году

По итогам народного выбора определен перечень общественных пространств, которые приведут в порядок в следующем году Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более ста тысяч человек из Донецкой Народной Республики приняли участие в онлайн-голосовании, организованном в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому теперь определен список общественных пространств, которые благоустроят уже в следующем году.

География проектов охватывает самые разные уголки региона. В числе объектов, за которые активнее всего отдавали свои голоса люди, оказался сквер у проходной Донецкого завода химических реактивов в столице. Также в список лидеров вошли территории в непосредственной близости от территориального общественного самоуправления «Ветеран» в Харцызске, уютная площадка в Зугрэсе, детская игровая зона под названием «Лучик» во Владимировке и парк «Семейный» в селе Рыбинском Волновахского округа.

- Люди неравнодушны к месту, где живут, и хотят сами решать, какие пространства преобразить в первую очередь, - в этом суть программы, инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Высокую активность показали туристические районы ДНР. Жители приморских территорий - Новоазовского и Мангушского муниципальных округов, а также Мариуполя - четко определили зоны, которые необходимо привести в порядок в первую очередь.

- Жители этих туристических значимых территорий отдали предпочтение зонам отдыха, пешеходным маршрутам и прибрежным локациям, - рассказали в Минстрое ДНР.

По итогам народного выбора определен перечень общественных пространств, которые приведут в порядок в следующем году. Фото: Минстрой ДНР

В Мангушском муниципальном округе безусловными лидерами голосования стали сквер в селе Мелекино, собравший 3 379 голосов, а также общественная зона на пересечении улиц Гагарина и Горького в курортном селе Урзуф - этот проект поддержали 3 639 местных жителей.

По итогам народного выбора определен перечень общественных пространств, которые приведут в порядок в следующем году. Фото: Минстрой ДНР

По итогам народного выбора определен перечень общественных пространств, которые приведут в порядок в следующем году. Фото: Минстрой ДНР

В Новоазовском муниципальном округе максимальную поддержку получила идея обновления пешеходной зоны в самом Новоазовске по улице Ленина, за которую проголосовал 671 человек. В Мариуполе реконструкция ждет бульвар Богдана Хмельницкого, площадь Ленинского Комсомола, а также набережную в поселке Сартана.

По итогам народного выбора определен перечень общественных пространств, которые приведут в порядок в следующем году. Фото: Минстрой ДНР

Параллельно с подведением итогов голосования в Республике уже ведется активная работа на 24 территориях, которые стали победителями в прошлом году. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России», направленных на восстановление Донбасса.

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