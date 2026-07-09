В ДНР запустили масштабную программу модернизации автовокзалов. Фото: ТГ/Бондаренко

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко в ходе еженедельного оперативного совещания с Главой ДНР Денисом Пушилиным представил масштабную программу модернизации автовокзального комплекса региона. Проект рассчитан на период с 2026 по 2029 годы и направлен на обновление подведомственного предприятия «Автовокзалы Донбасса», инфраструктура которого не видела капитального ремонта на протяжении многих лет. Главной целью масштабной инициативы является повышение комфорта и безопасности поездок для жителей и гостей Республики.

В рамках программы запланирована глубокая реконструкция и строительство ключевых транспортных узлов в крупнейших городах ДНР. В Донецке специалисты проведут реконструкцию действующей автостанции «Южный» и построят новую современную автостанцию «Крытый Рынок». В Мариуполе намечена полная реконструкция автостанции «Южная», а также восстановление здания центрального автовокзала, которое серьезно пострадало в результате боевых действий в 2022 году.

Перед началом строительных работ специалисты проведут масштабную подготовительную работу, которая ранее никогда не выполнялась системно. На первом этапе запланирована полная инвентаризация всех существующих объектов, разработка необходимых технических документов для будущей реконструкции и приведение нормативной базы предприятия в строгое соответствие с законодательством России. Эти меры помогут получить точную картину состояния дорожной инфраструктуры и рассчитать необходимый объем инвестиций для завершения благоустройства всей сети.

Модернизация автовокзалов позволит полностью интегрировать транспортную систему Республики в единое пространство России, наладив надежное беспересадочное сообщение между муниципалитетами и другими регионами страны.

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