Семья из Макеевки выиграла 5 миллионов рублей на конкурсе «Это у нас семейное». Фото: ТГ/Трофимов

В Москве завершился второй сезон самого масштабного семейного конкурса страны - «Это у нас семейное», организованного президентской платформой «Россия - страна возможностей» в рамках национального проекта «Семья». Тысячи семей со всей страны приняли участие в этом проекте, а Донецкую Народную Республику в финале достойно представила семья Перковых и Андреевых из Макеевки. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Семья из Макеевки выиграла 5 миллионов рублей на конкурсе «Это у нас семейное». Фото: ТГ/Трофимов

- С гордостью сообщаю о блестящей победе наших земляков - семьи Перковых, Андреевых из города Макеевки. С особым волнением и искренней радостью поздравляю наших победителей. Эта победа - доказательство того, что в Донбассе живут сильные, талантливые и неравнодушные люди, для которых семья является главной ценностью и надежной опорой, - сказал он.

По условиям конкурса, все финалисты получили возможность отправиться в увлекательное путешествие по России. Семья Перковых и Андреевых, как победители, удостоена сертификата на сумму пять миллионов рублей, который будет направлен на улучшение жилищных условий. Трофимов отметил, что эти средства помогут создать еще более уютный и теплый дом для этой дружной семьи.

Семья из Макеевки выиграла 5 миллионов рублей на конкурсе «Это у нас семейное». Фото: ТГ/Трофимов

Конкурс «Это у нас семейное» проводится уже во второй раз, впервые он состоялся в 2023 году. На протяжении трех этапов - отборочного, полуфинала и финала - семьи из всех регионов страны выполняли творческие задания, отвечали на вопросы о семейных ценностях и проходили мастер-классы. В финал вышли 328 семей, а главные призы в размере пяти миллионов рублей получили 60 семей-победителей.

Ранее сообщалось, что Глава ДНР вручил медали «За любовь и верность» супружеским парам, которые отмечают 30 и 40 лет со дня свадьбы. Денис Пушилин принял участие в заседании совета движения детей и молодежи.

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