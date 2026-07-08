Денис Пушилин принял участие в заседании совета движения детей и молодежи в ДНР. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в заседании Республиканского координационного совета по взаимодействию с общественным движением детей и молодежи «Движение Первых». Глава региона поздравил всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности, подчеркнув, что именно семья и преемственность поколений составляют основу государства, а поддержка молодежи является ключевой задачей для будущего всей страны.

- Будущее нашей страны зависит от молодых людей. И наша с вами задача - создать все необходимые условия, чтобы молодежь развивалась, находила свое призвание, – сказал Денис Пушилин.

Денис Пушилин принял участие в заседании совета движения детей и молодежи и наградил семейные пары

Глава ДНР вручил медали «За любовь и верность» супружеским парам, которые отмечают 30 и 40 лет со дня свадьбы. Фото: Сайт Главы ДНР

В ходе заседания было принято важное решение о включении в состав координационного совета регионального детского омбудсмена Таисии Чернявской. Денис Пушилин выразил уверенность, что ее значительный опыт в социальной сфере и медицинские компетенции позволят укрепить защиту интересов детей и родителей ДНР, придав решениям совета более системный характер.

С докладом об итогах работы организации во втором квартале текущего года выступила председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Александра Кульгина. Она сообщила, что на сегодняшний день республиканский филиал движения объединяет уже более 27,5 тысяч юных активистов, силами которых было проведено свыше 500 мероприятий. В шести муниципалитетах региона, включая Горловку, Мариуполь и Ясиноватский район, успешно стартовал пилотный проект по созданию родительских сообществ. Кроме того, в Республике прошли муниципальные этапы всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», собравшие две с половиной тысячи участников, а в рамках мемориального проекта «Красный клен» активисты высадили деревья в память о погибших земляках.

Глава ДНР вручил медали «За любовь и верность» супружеским парам, которые отмечают 30 и 40 лет со дня свадьбы. Фото: Сайт Главы ДНР

Заслушав доклады представителей Совета Первых и семейного сообщества «Родные-Любимые», Денис Пушилин перешел к торжественной части встречи. В честь праздника Глава ДНР вручил государственные медали «За любовь и верность» супружеским парам Республики, которые отмечают в этом году юбилеи совместной жизни - 30 и 40 лет со дня бракосочетания, пожелав им долгих лет семейного счастья.

Глава ДНР вручил медали «За любовь и верность» супружеским парам, которые отмечают 30 и 40 лет со дня свадьбы. Фото: Сайт Главы ДНР

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике живет удивительная женщина Лидия Ковалева. Более 30 лет назад она решила взять из приюта одного ребенка, но взяла сразу троих. А затем и вовсе стала основательницей детского дома семейного типа Ковалевых-Коломоец.

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