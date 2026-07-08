Символ мужества и связи с Кремлем: В ДНР учредили медаль «За освобождение Константиновки»

Пушилин сообщил, что в регионе приняли решение учредить государственную награду ДНР – медаль «За освобождение Константиновки». Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об учреждении новой государственной награды - медали «За освобождение Константиновки». Это решение принято для поощрения военнослужащих, проявивших исключительное мужество, отвагу и доблесть при взятии города под шквальным огнем противника. Руководитель региона подчеркнул, что новая медаль станет не просто почетным знаком отличия, а настоящим символом несгибаемой воли российского солдата, преодолевшего сопротивление в укрепрайоне, который киевский режим пытался сделать неприступным.

- Для нас Константиновка - это город с великой историей, которая неразрывно связана с судьбой нашей Великой страны - России. Именно здесь в 1937 году было изготовлено рубиновое стекло для звезд Московского Кремля. И этот факт - прямое и неоспоримое доказательство того, что Донбасс всегда был, есть и будет неотъемлемой частью России, - сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что новая государственная награда станет заслуженной почестью для воинов-освободителей, которые ценой огромных усилий вернули город под контроль Республики. Учреждение этой медали призвано продемонстрировать, что подвиг российских военнослужащих навсегда вписан в историю края, а величие и культурное наследие донецкой земли никогда не будут преданы забвению.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над Константиновкой 3 июля 2026 года. Город расположен в 55 километрах к северу от Донецка и имеет важное стратегическое значение. В нем расположен крупный железнодорожный узел. Он выполнял роль ключевого логистического центра для ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Контроль над этой точкой позволяет влиять на транспортные и снабженческие маршруты противника в регионе.

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