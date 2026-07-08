Дала себе слово в интернате: Лидия Ковалева из ДНР создала свой детский дом и воспитала 40 ребятишек

Лидия Ковалева из ДНР создала свой детский дом и воспитала 40 ребятишек. Фото: ТГ/Волошин

В Донецкой Народной Республике живет удивительная женщина Лидия Ковалева. Более 30 лет назад она решила взять из приюта одного ребенка, но взяла сразу троих. А затем и вовсе стала основательницей детского дома семейного типа Ковалевых-Коломоец.

Как сообщил сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин, у Лидии 29 внуков, самому младшему еще нет и полугода. Вместе с дочерью Натальей они заботятся о каждом ребенке. Каждый чем-то занимается: танцы, пение, борьба.

– Ну, вы знаете, я сама была в интернате и до восьмого класса училась там. Не то что у меня не было родителей. У меня была мама, но она не могла обеспечивать меня. И оно как раньше было: кто малообеспеченный, тот может отдать детей в интернат. У мамы была маленькая зарплата, она меня и отдала в интернат, – рассказала Ковалева.

Женщина вспоминает, что там, в интернате, она дала себе слово: у нее будет много детей – своих и приемных.

– Когда мне исполнилось 55 лет, дочка приняла мою эстафету, потому что я ушла на пенсию. Но потом вышел закон, что можно брать. И я детей брала под опеку, а дочь воспитывала как в детском доме семейном, – добавила Лидия.

Дети занимаются танцами, борьбой, ушу. Одним словом – у ребят большое разнообразие. Лидия предоставляет детям свободный выбор: кто каким хочет увлечением заняться, тот тем и занимается.

Отдельную благодарность Ковалева выразила Александру Волошину за то, что он регулярно помогает детскому дому. Он покупает детям подарки и дает возможность ребятам везде выступать и проявлять себя.

На сегодняшний день Лидия выпустила 40 детей.

– Каждый ребенок, которого я выпустила, придет с букетом. Это очень большой праздник – что они помнят, что они знают, что нужно прийти к маме и проведать ее, – рассказала Ковалева.

Лидия – это пример безграничной любви, как материнской, так и любви к своему ближнему.

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