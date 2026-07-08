«Мы по-прежнему взволнованы, влюблены и счастливы»: Как Сергей и Инна Малуновы из Донецка прожили вместе полвека

Сергей и Инна Малуновы из Донецка прожили вместе полвека. Фото: ЕР ДНР

По всей России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности, который стал значимым праздником для многих. Представители «Единой России» в ДНР побывали в гостях у Сергея и Инны Малуновых, чья жизнь неразрывно связана друг с другом. Они уже в браке долгие 50 лет.

– Секрет долголетия – это, конечно, любовь. Но любовь такая, которая бы приносила позитив, чтобы от такой любви рождалось доверие между людьми, поддержка друг друга. Желание поддерживать и желание заботиться друг о друге, – говорит Сергей.

Он признался, что именно такая любовь, которую он описал, поспособствовала их долгому браку с Инной.

– Познакомились мы на работе. Моя жена уже работала там, на Донецком областном телевидении, а я пришел после армии. Ну, первый год присматривался к девушкам. В конце концов выбрал молодую, красивую, и еще год встречались, – продолжил Сергей.

Сергей и Инна Малуновы из Донецка прожили вместе полвека. Фото: ЕР ДНР

Малуновы поженились 10 июля 1976 года.

– В этот день мы были очень взволнованы, влюблены, счастливы. Ну вот, прошло 50 лет, и мы по-прежнему взволнованы, влюблены и счастливы, – говорит Сергей Малунов.

Депутат Народного Совета ДНР от «Единой России» Виктор Николаенко поздравил пару и вручил им подарки.

– Сергей Николаевич и Инна Сергеевна – потрясающая пара. Коренные дончане, которые всю жизнь прожили здесь, работали, трудились. Такая очень интеллигентная, очень трогательная пара. Сергей Николаевич спел потрясающую песню, посвященную своей супруге. И, вы знаете, действительно переполняют эмоции и чувства. Они рассказали свою историю, и у них есть чему поучиться всем нам, – рассказал Николаенко.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Безусловная любовь и личный пример»: Многодетная семья Руцинских из ДНР поделилась секретами крепкого брака и гармоничного воспитания детей

Семья Руцинских воспитывает шестерых детей, следуя лучшим семейным традициям (подробнее)