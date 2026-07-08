«Безусловная любовь и личный пример»: Многодетная семья Руцинских из ДНР поделалась секретами крепкого брака и гармоничного воспитания детей

Уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская навестила многодетную семью Руцинских. Фото: t.me/uprdnr

В преддверии Дня семьи, любви и верности Уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская посетила многодетную семью Руцинских. Визит стал не просто знаком внимания, но и возможностью отметить вклад родителей в воспитание подрастающего поколения и поддержать семью в повседневных заботах.

Татьяна Петровна и Александр Владимирович воспитывают шестерых детей, следуя лучшим семейным традициям. При этом им удается гармонично совмещать профессиональную деятельность и родительские обязанности. Оба супруга - юристы: глава семьи прошел путь от стажера до генерального директора крупной компании, а Татьяна Петровна стала кандидатом юридических наук. При этом в семье находят время и силы для каждого ребенка, уделяя внимание их развитию.

Старший сын Руцинских - студент Донецкого государственного медицинского университета. Все дети активно занимаются спортом, показывают успехи в учебе и участвуют в общественной жизни. Самому младшему ребенку - всего два с половиной года.

Семья радушно встретила детского омбудсмена почти в полном составе - старшие дети в это время находились на занятиях. Родители охотно поделились секретами воспитания и крепкого брака.

- Главное - это безусловная любовь к детям и воспитание правильных ценностей. А еще - личный пример взаимоуважения и взаимопомощи, - отметили Руцинские.

Приятным моментом встречи стал подарок от детской правозащитницы - Таисия Чернявская привезла с собой ноутбук, о котором мечтали ребята. Современная техника поможет им эффективнее готовиться к занятиям.

Таисия Чернявская привезла в подарок детям ноутбук для учебы. Фото: t.me/uprdnr

По словам Таисии Чернявской, семья Руцинских - настоящий пример того, как любовь, труд и взаимная поддержка создают прочную основу для достойного будущего.

- От всей души, в лице этой семьи, поздравляю все многодетные семьи с наступающим праздником! - подчеркнула она.

Детский омбудсмен ДНР Таисия Чернявская поздравила многодетные семьи с Днем семьи, любви и верности. Фото: t.me/uprdnr

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